Erneut brennen Autos im Leipziger Süden – Ermittlungen wegen Brandstiftung

Erneut sind zwei Autos im Leipziger Süden in Flammen aufgegangen. An der Kreuzung zwischen Körnerstraße und Lößniger Straße wurden in der Nacht zu Dienstag gegen 2.20 Uhr zwei Fahrzeuge angezündet. Wie die Polizei mitteilte, brannten ein VW New Beetle und ein Mercedes Transporter, die kurz vor der Kreuzung parkten, komplett aus. Die Schadenshöhe wird auf etwa 36.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Bereits am Wochenende brannten in der nahen Paul-Gruner-Straße zwei Autos aus.

joka