Erneut brennt ein Auto im Leipziger Süden

Leipzig. Gegen halb fünf in der Nacht zu Donnerstag hat ein Unbekannter ein Fahrzeug in der Ferdinand-Rhode-Straße im Leipziger Süden angezündet. Wie die Polizei mitteilte, brannte der komplette Wagen aus, konnte aber von der Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

In der Nacht zu Dienstag brannten bereits an der Kreuzung zwischen Körnerstraße und Lößniger Straße zwei Fahrzeuge aus. Auch am vergangenen Wochenende wurden in der Paul-Gruner-Straße zwei Autos angezündet.

dei