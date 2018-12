Leipzig

Wenige Tage vor Weihnachten hat erneut ein Kinderwagen in der Eisenbahnstraße gebrannt. Wie eine Sprecherin der Polizei gegenüber LVZ.de mitteilte, war das Feuer in der Nacht zum Freitag gegen 1.50 Uhr in einem Treppenhaus ausgebrochen, mutmaßlich durch Brandstiftung.

Das Feuer qualmte so stark, dass das gesamte Treppenhaus voller Rauch war. Infolge dessen wurden zwei Anwohner verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann und die Frau – beide etwa Mitte 20 – mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr konnte durch ihren schnellen Einsatz verhindern, dass das Feuer auf das Gebäude im Anfangsbereich der Eisenbahnstraße übergriff. Wie die Sprecherin mitteilte, werde wegen schwerer Brandstiftung ermittelt.

Ob ein Zusammenhang zwischen dem aktuellen Vorfall und früheren bestehe, dazu machte die Polizeisprecherin keine Angaben. „Wir stehen noch am Anfang der Ermittlungen und können deshalb aus ermittlungstaktischen Gründen nichts dazu sagen.“

In den vergangenen Wochen wurden wiederholt Kinderwagen im Bereich um die Eisenbahnstraße angezündet, zuletzt am 6. Dezember, als in kurzer zeitlicher Folge zwei Wagen brannten, sowie am 7. Dezember, jeweils gegen 18 Uhr. „Wir sehen einen örtlichen und zeitlichen Zusammenhang bei diesen Fällen“, sagte damals Polizeisprecher Andreas Loepki dazu.

von CN