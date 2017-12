Erneut brennt ein Müllcontainer in Leipzig – Brandursache unklar

Leipzig. Nach den brennenden Müllcontainern am vergangenen Wochenende hat die Feuerwehr in der Nacht zu Dienstag erneut einen in Flammen stehenden Container gelöscht. Das Behältnis stand auf einem scheinbar ungenutzten Gewerbeobjekt in der Seehausener Allee in Leipzig und wurde von einer 29-jährigen Fußgängerin in der Dunkelheit gegen 23 Uhr als heller Feuerschein bemerkt, so die Polizei. Die Zeugin informierte die Feuerwehr, die wenige Minuten später an der Brandstelle den Container löschen konnte. Der große grüne Müllbehälter wurde durch das Feuer komplett zerstört. Hinweise zur Brandursache gibt es noch keine.

