Leipzig

Erneut ist in Leipzig ein Fahrradfahrer bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Der 53-Jährige fuhr gegen 14.35 Uhr auf der Rosa-Luxemburg-Straße im Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld, als ein Lastwagen von einer Baustelle nach rechts auf dieselbe Straße bog. Rund 70 Meter vor der Eisenbahnstraße wurde der Radfahrer dann laut Polizeiangaben von dem LKW von hinter erfasst und überrollt. Das Opfer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Rosa-Luxemburg-Straße wurde in nördlicher Richtung voll gesperrt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist aktuell noch völlig unklar. Ermittler der Polizei versuchen den Ablauf zu rekonstruieren.

Polizei sucht nach Zeugen

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, bittet die Polizei Leipzig, sich bei der VPI Leipzig, Schongaustraße 13 in 04328 Leipzig oder unter den Telefonnummern 0341/255 2851 (tagsüber) beziehungsweise 0341/255 2910 zu melden.

2018 sind in Leipzig bereits drei Fahrradfahrer ums Leben gekommen. Erst am 30. April war eine 16-Jährige nach einem Unfall am Martin-Luther-Ring gestorben.

Laut einer offiziellen Polizeistatistik machen Fahrradunfälle in Leipzig nur einen geringen Teil aller Zusammenstöße im Straßenverkehr aus. 2017 waren es 1171 von insgesamt 13. 409 Fällen, also neun Prozent. Jedoch enden sie häufig dramatisch oder gar tödlich. Im vergangenen Jahr wurden in der Messestadt 155 Radfahrer bei Unfällen schwer verletzt. Zwei Menschen starben.

Von anzi