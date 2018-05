Leipzig

Bei zwei Unfällen sind am Mittwoch erneut zwei Fahrradfahrer in Leipzig verletzt worden. Laut Polizei kam es zu einem ersten Unfall um 17.30 Uhr auf der Lützner Straße in Lindenau. Eine 68 Jahre alte Frau fuhr mit ihrem Auto stadtauswärts und bog in eine Tankstelle ein. Dabei erfasste sie einen Fahrradfahrer, der stadteinwärts unterwegs war. Der 34 Jahre alte Fahrradfahrer wurde dabei verletzt, zudem entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Zu einem weiteren Unfall kam es um 17.50 Uhr auf der Eisenbahnstraße. Zwei Radlerinnen im Alter von 22 und 24 Jahren fuhren stadtauswärts, als plötzlich ein Autofahrer seine Tür öffnete. Eine der Radlerinnen musste deshalb scharf bremsen, weswegen die Nachfolgende mit ihr zusammenstieß. Dabei wurde eine der beiden Frauen leicht verletzt.

Der Autofahrer stieg zwar kurz aus, wollte allerdings nicht seine Personalien angeben und fuhr davon. Die Polizei hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

In Leipzig hatte es in den vergangenen Wochen mehrere schwere Unfälle mit Radfahrern gegeben. Am Donnerstag erlag ein Radfahrer seinen Verletzungen, nachdem er von einem Lastwagen erfasst wurde.

Von luc