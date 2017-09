Erneuter Taschen-Diebstahl an Fernbushalt in der Goethestraße

Leipzig. Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Donnerstag gegen 1.30 Uhr am Fernbushalt in der Goethestraße den Rucksack eines Busfahrers gestohlen. Nach Angaben der Polizei gab der Fahrer seinen Dienst gerade an einen Kollegen ab. Kurz zuvor hatte er seinen Rucksack gepackt.

Dann stellte der 59-jährige Fahrer seinen Rucksack auf den Beifahrersitz und stieg aus, um seinem Kollegen zu helfen, die Koffer auszuladen. Als der Busfahrer zurückkam, war der Rucksack verschwunden.

Der unbekannte Dieb erbeutete die Buskasse mit einem dreistelligen Bargeldbetrag darin, Geschäftspapiere und ein Geschäftshandy sowie ein privates Handy und Portemonnaie mit einem dreistelligen Bargeldbetrag darin und den Schlafanzug des 59-Jährigen.

Die Polizei registriert in Leipzig seit einer Weile eine Zunahme von Gepäckdiebstählen an der Haltestelle der Fernbusse in der Goethestraße.

