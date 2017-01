Leipzig. Bei einem Raubüberfall an der Straßenbahnhaltestelle Hauptbahnhof in Leipzig sind zwei Menschen verletzt worden. Laut Polizei wurden die Männer im Alter von 26 und 28 Jahren in der Nacht zu Sonntag zunächst von vier Personen gefragt, ob sie Drogen kaufen wollen. Als sie ablehnten, schlug einer der Tatverdächtigen auf den 28-Jährigen ein. Dessen Freund ging dazwischen, wurde aber von den anderen drei Männern festgehalten und geschlagen. Dann stahl die Gruppe ein Telefon und ein Portemonnaie und stieg in eine Bahn der Linie 4 in Richtung Stötteritz.

Wenig später trafen Polizei und Rettungskräfte ein. Der 28-Jährige kam verletzt ins Krankenhaus. Die Beamten folgten der Straßenbahn und stoppten sie am Johannisplatz. Die verdächtigen Männer im Alter von 20, 21, 24 und 29 Jahren wurden festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

jhz