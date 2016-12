Altenburg. . Der Griff ins Schnapsregal eines Supermarktes in Altenburg hat einen aus Leipzig stammenden Ladendieb hinter Gitter gebracht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ihn ein Ladendetektiv bei der Tat am Samstag beobachtet und die Beamten gerufen. Bei dem 36-Jährigen wurden Spirituosen im Wert von 200 Euro gefunden. Die Überprüfung ergab, dass er von der Staatsanwaltschaft Berlin schon per Haftbefehl wegen Diebstahls gesucht wurde. Er wurde in eine Haftanstalt gebracht.

Von LVZ