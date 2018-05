Leipzig

Ein Fahrraddieb ist am Samstag in Reudnitz-Thonberg auf frischer Tat ertappt worden. Laut Polizei machte sich der Unbekannte gegen 19.30 Uhr mit einem Seitenschneider an einem Schloss zu schaffen, als der Besitzer des Rads von seinem Einkauf zurück auf den Stellplatz eines Supermarkts in der Dresdner Straße kam.

Er versuchte den Täter von seinem Vorhaben abzuhalten, woraufhin dieser zum Angriff überging. Bei der anschließenden Rangelei wurde der Geschädigte an der Schulter verletzt. Der Dieb hat zudem ein anderes Fahrrad in Richtung des Opfers geworfen und ist daraufhin in Richtung Kohlgartenstraße geflüchtet. Das geworfene Fahrrad und das zurückgelassene Werkzeug konfiszierte die Polizei zur Spurensicherung.