Ex-Freundin eingesperrt und geschlagen: Bewährung für Marokkaner

Leipzig. Von diesem Urlaubsflirt blieb nur rasende Eifersucht und Todesangst: Ein Marokkaner (32) war angeklagt, seine deutsche Lebensgefährtin im Mai 2017 in der gemeinsamen Gohliser Wohnung gefangengehalten und schließlich auf offener Straße auf sie eingestochen zu haben. Am Mittwochnachmittag wurde er am Landgericht zu einer Haftstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt, ausgesetzt zur Bewährung.

Laut Anklage sollte Jaouad Z. die Wohnung in der Virchowstraße nach der Trennung am 5. Mai verlassen. Stattdessen sperrte er seine Ex Sylvia C. (28) nach Aktenlage etwa zwei Stunden darin ein und bedrohte sie. Nachdem ihr mit einem Sprung aus dem Fenster die Flucht gelungen war, habe er sie verfolgt, mit dem Knauf eines Messers auf den Kopf geschlagen und schließlich zugestochen. Weil die zwölf Zentimeter lange Messerklinge offenbar an ihrem Nietengürtel abbrach, erlitt die Leipzigerin keine Stichverletzung. Dennoch war er wegen versuchten Totschlags angeklagt.

Nach Ansicht der 1. Strafkammer unter Vorsitz von Richter Hans Jagenlauf war ein Tötungsvorsatz jedoch nicht mit der erforderlichen Sicherheit nachzuweisen, auch wenn ein solcher Messerstich die Gefahr lebensbedrohlicher Verletzung berge. Somit kam für das Gericht lediglich eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Bedrohung in Betracht. „Es ist leider wieder mal ein Fall, bei dem sich die Schwierigkeiten beim Zusammenleben verschiedener Kulturen gezeigt haben“, sagte Jagenlauf. Der Angeklagte sei vor seinen Problemen in dem neuen Land und in der Beziehung geflohen, indem er Drogen konsumiert habe. Doch dies hätte alles nur verschärft. Immer wieder sei es zu Gewalttätigkeiten gegenüber seiner Lebensgefährtin gekommen, die gleichwohl lange Zeit schützend ihre Hände über ihn gehalten habe.

Jaouad Z. gestand die Übergriffe weitgehend. „Ich bereue sehr, was passiert ist“, erklärte er. „Ich hatte nicht die Absicht, sie zu töten.“ Er kündigte an, die Beziehung zu den gemeinsamen Kindern aufrechterhalten zu wollen. Im November 2014 kam der Sohn zur Welt, im März 2016 die Tochter. Allerdings darf sich Jaouad Z. laut Gericht seiner Ex-Freundin nicht näher als 100 Meter nähern und auch auf anderem Weg keinerlei Kontakt zu ihr aufnehmen.

Sylvia C. habe noch immer Angst, dass ihr Ex-Freund sie töten will, berichtete ihre Anwältin. Sie und ihr Sohn, der den Angriff auf seine Mutter miterlebt habe, seien in psychologischer Behandlung. Die Nebenklagevertreterin hielt auch als Einzige am Tatvorwurf des versuchten Totschlags fest, forderte drei Jahre Haft. Die Staatsanwaltschaft plädierte auf eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten – ohne Bewährung. Für die Verteidigung sollte maximal ein Jahr Haft auf Bewährung herauskommen.

Von Frank Döring