Leipzig. Ein erst vor kurzem aus dem Gefängnis entlassener Mann ist in Leipzig erneut festgenommen worden. Der 25-Jährige wollte am Mittwoch in einem Baumarkt im Ortsteil Seehausen Geräte und Werkzeuge im Wert von etwa 3000 Euro mit einer gefälschten EC-Karte kaufen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Mitarbeiter des Marktes bemerkten den Betrugsversuch und verständigten die Beamten. Diese stellte fest, dass sowohl EC-Karte als auch Ausweis gefälscht waren.

Der 25-Jährige hatte erst im September 2016 eine Haftstrafe abgesessen und sollte nun laut Polizei am Donnerstag erneut einem Haftrichter vorgeführt werden.

jhz/dpa