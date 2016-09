Leipzig. Eine 30-Jährige hat in ihrer ehemaligen Wohnung in Leipzig-Grünau ein Feuer verursacht. Wie die Polizei mitteilte, verschaffte sich die Frau zu der bereits gekündigten und versiegelten Wohnung mit einem noch vorhandenen Schlüssel Zugang. Weil der Strom schon abgestellt war, stellte sie insgesamt elf Kerzen in den Räumen auf. Anschließen ging sie für etwa 15 Minuten unter die Dusche.

In dieser Zeit griff die Flamme einer Kerze auf die Möbel im Wohnzimmer über. Durch den Brand wurden Kissen, ein Sideboard und die Wand auf etwa 2 Quadratmetern beschädigt. Die hinzugerufene Feuerwehr hatte das Feuer schnell im Griff. Andere Mieter im Haus waren nicht in Gefahr. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

