Leipzig

In Leipzig-Lindenau hat ein Exhibitionist am Montagabend eine Frau und ihre Tochter belästigt. Die 35-Jährige fuhr mit ihrem zehnjährigen Kind gegen 21 Uhr in einer Straßenbahn auf der Lützner Straße, als sich ein Mann in ihre Nähe setzte. Er öffnete seinen Hosenstall, griff in die Hose und blickte die Frau und ihre Tochter eindringlich an, wie die Polizei mitteilte.

Die 35-Jährige forderte den Mann auf, dies zu unterlassen, woraufhin er die Tram an der nächsten Haltestelle am Lindenauer Markt verließ. Die Frau beschrieb den Unbekannten als etwa 40-jährig, ungepflegt und mit „europäischer Erscheinung“. Er trug eine blaue Jeans sowie ein rotes Basecap und Sweatjacke. Die Polizei ermittelt wegen exhibitionistischen Handlungen und wertet die Überwachungsbilder der Straßenbahn aus. Zeugen werden gebeten, sich in der Dimitroffstraße 1 oder unter der Telefonnummer (0341) 96 64 66 66 zu melden.

ThTh