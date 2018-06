Leipzig

Eine Hausbewohnerin stürzt nach der Explosion in einem Mietshaus in Leipzig in die Tiefe, Einrichtungsgegenstände fliegen bis zu 70 Meter weit: Weil er die Explosion im vorigen Oktober ausgelöst hat, ist ein 29-Jähriger zu dreizehneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Leipzig sprach den Mann am Montag unter anderem der besonders schweren Brandstiftung, der schweren Körperverletzung und des versuchten Betrugs schuldig. Der Angeklagte hatte zugegeben, Feuer in seiner Wohnung gelegt zu haben. Sein Motiv: Er wollte bei der Hausratversicherung abkassieren.

Nach Überzeugung des Gericht vergoss der 29-Jährige in den Zimmern Benzin und zündete es an. „Zur Überraschung des Angeklagten“ sei es dann zu einer massiven Explosion gekommen. Teile der Hausfassade wurden weggesprengt, Feuer und Qualm breiteten sich aus. Die Mieterin in der darüberliegenden Wohnung rettete sich zunächst auf den Balkon, stürzte von dort aber aus dem vierten Stock in die Tiefe - und überlebte schwer verletzt. Auch andere Mieter wurden verletzt. Am Haus entstand ein Schaden von 1,2 Millionen Euro.

Zur Galerie In einem Wohnblock im Barclayweg in Leipzig-Meusdorf hat es am Samstagnachmittag eine Explosion gegeben. Anschließend brach ein Feuer aus.

„Die Kammer stand vor der schwierigen Frage: Haben wir hier einen versuchten Mord vor uns oder nur eine besonders schwere Brandstiftung?“, erklärte der Vorsitzende Richter Hans Jagenlauf in der Urteilsbegründung. Die Staatsanwaltschaft hatte eine lebenslange Haftstrafe wegen versuchten Mordes gefordert, die Verteidigung sieben Jahren wegen Brandstiftung und fahrlässiger Herbeiführung der Explosion.

Letztlich ging die Kammer nicht davon aus, dass der 29-Jährige den Tod anderer Mieter billigend in Kauf genommen hat. Weder habe es Streit mit den Hausbewohnern gegeben, noch habe er das Feuer etwa im Treppenhaus gelegt. „Das Ziel des Angeklagten bestand ausschließlich darin, einen Versicherungsbetrug zu begehen“, sagte Jagenlauf.

Der Vater eines kleinen Sohnes hatte sich zunächst selbst als Opfer dargestellt und versucht, ein Alibi zu konstruieren. Drei Tage nach der Tat reichte der arbeitslose 29-Jährige bei seiner Versicherung eine detaillierte Schadensmeldung in Höhe von 43.802 Euro ein.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Verteidiger ließ offen, ob er Revision einlegen wird. Die Vertreterin der Anklagebehörde äußerte sich zunächst nicht dazu.

LVZ