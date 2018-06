Leipzig

Nach dem Urteil wegen der verheerenden Explosion am 7. Oktober 2017 in einem Mehrfamilienhaus im Meusdorfer Barclayweg hat die Verteidigung des Angeklagten nach Gerichtsangaben Revision eingelegt. Denis S. (29) war am 18. Juni vom Landgericht Leipzig wegen besonders schwerer Brandstiftung, fahrlässigen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion, schwerer Körperverletzung, Sachbeschädigung und versuchten Betrugs zu dreizehneinhalb Jahren Haft verurteilt worden (die LVZ berichtete). Die Staatsanwaltschaft hatte eine lebenslange Haftstrafe wegen versuchten Mordes in zehn Fällen gefordert, allerdings auf eine Revision verzichtet.

Verteidiger Stephan Bonell hatte hingegen ein Urteil wegen schwerer Brandstiftung und fahrlässiger Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion angestrebt, dafür aber lediglich sieben Jahre Haft als angemessen erachtet.

Bei der Explosion wurden vier Hausbewohner zum Teil schwer verletzt. Eine 38-jährige Mieterin stürzte bei einem Rettungsversuch aus der obersten Etage ab. Sie erlitt Verbrennungen dritten Grades an 24 Prozent der Körperoberfläche sowie multiple Knochenbrüche, schwebte in Lebensgefahr. Gebäudeteile und Einrichtungsgegenstände wurden in einem Umkreis von bis zu 70 Meter weit weggeschleudert. Allein an dem Gebäude entstand 1,2 Millionen Euro Schaden.

Von Frank Döring