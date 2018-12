Leipzig

Die Polizei hat einen per Haftbefehl gesuchten 43-Jährigen überführen können. Der Mann steht im Verdacht, in der Nacht zum Samstag in eine Erdgeschosswohnung im Leipziger Zentrum-Süd eingebrochen zu sein. Die Polizei leitete eigenen Angaben zufolge eine Fahndung ein. In der Wohnung des Mannes konnten sie ein Ipad sicherstellen, das zum Diebesgut zählte. Zudem wurden weitere Gegenstände aus vermutlich anderen Diebstählen gefunden.

Da sich der Tatverdächtige zum Zeitpunkt der Durchsuchung selbst in seiner Wohnung befand, konnten Beamten ihn sofort mitnehmen. Wie sich herausstellte, wurde der 43-Jährige mit Haftbefehl wegen einer noch offenen Rechtsstrafe gesucht. Er befindet sich mittlerweile im Gefängnis.

Von RND/LVZonline