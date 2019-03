Leipzig

Straßenbahnunfall in der Leipziger Innenstadt: Wie die Leipziger Polizei mitteilte, hat ein plötzlich auftauchendes Auto am Dienstagvormittag eine Tram zur Notbremsung gezwungen. Vom Hauptbahnhof kommend war die Bahn der Linie 4 gerade Richtung Augustusplatz unterwegs, als die 69-jährige Fahrerin aus der Ritterstraße rechts in die Goethestraße abbog.

Trotz Notbremsung kam es zur Kollision, bei der eine 31-jährige Passagierin im Waggon stürzte und dabei leicht verletzt wurde. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin floh vom Unfallort. Später am Nachmittag meldete sich die 69-Jährige auf einem Polizeirevier. Die Beamten ermitteln nun, ob sie sich wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht verantworten muss.

Von lcl