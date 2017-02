Leipzig. Ein neunjähriges Mädchen ist am Montagmorgen auf dem Schulweg in Leipzig-Mockau angefahren worden. Gegen 7.15 Uhr überquerte das Kind die Rosenowstraße in Höhe des Grundstücks Nummer 55. Dort wurde sie von einem roten Auto erfasst und leicht verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht und ambulant behandelt. Der Fahrer oder die Fahrerin verschwand von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall und dem Autofahrer machen können.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei in der Schongauerstraße 13 oder telefonisch unter (0341) 255 28 51 zu melden.

