Leipzig

Eine 48-jährige Fahrerin und ein 62-jähriger Fahrer sind am Donnerstag gegen 20.20 Uhr in Connewitz zusammengestoßen. Die Fahrerin war in ihrem Ford C-Max auf der Richard-Lehmann-Straße in Richtung Osten unterwegs. Der 62-Jährige fuhr in seinem VW in die entgegengesetzte Richtung. Als die 48-Jährige auf Höhe der Altenburger Straße links abbiegen wollte, achtete sie dabei nicht auf den heranfahrenden VW Touran und die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei wurde die 14-jährige Beifahrerin in dem Ford verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro. Die Polizei ermittelt.

Von RND/mot