Leipzig

Am Mittwochmorgen ist in Leipzig-Wahren ein Busfahrer angegriffen worden. Anlass für die Auseinandersetzung mit einem Fahrgast war wohl eine verpasste Haltestelle in der Georg-Schumann-Straße. Der 36-Jährige Fahrer beteuert laut Polizei, um 8 Uhr an der „Pittlerstraße“ nicht gestoppt zu haben, weil weder zusteigende Fahrgäste noch auf seinem Display ein Haltewunsch zu sehen gewesen seien. Trotzdem beschwerte sich kurz nach der Haltestelle ein 55-Jähriger lautstark.

Im Zuge des Konflikts musste der Fahrer abrupt bremsen, weshalb vier Fahrgäste stürzten. Der Aufforderung den Bus zu verlassen, kam der Angreifer zwar nach, jedoch nicht ohne dem Fahrer vorher in den Genitalbereich zu treten. Er musste ebenso wie die vier gestürzten Frauen behandelt werden. Gegen den Täter, der kurze Zeit später von der Polizei aufgegriffen wurde, wird wegen Nötigung im Straßenverkehr ermittelt.

Von anzi