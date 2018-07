Leipzig

In einer Straßenbahn der Leipziger Linie 16 ist es am Montagmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Nach Angaben der Polizei stieg gegen 13 Uhr ein Fahrgast an der Haltestelle „Delitzscher Straße“ ein. Neben einem schwarzen Mountainbike hatte der Unbekannte auch ein Eis bei sich. Als der Straßenbahnfahrer den Unbekannten darauf hinwies, dass Eis in der Straßenbahn nicht gestattet sei, schlug der Fahrgast dem Tramfahrer ins Gesicht.

Als der Bahnfahrer und ein weiterer Fahrgast versuchten, den Angreifer festzuhalten, kam es zu einem Handgemenge. Der Unbekannte konnte schließlich auf seinem Fahrrad entkommen. Nachdem die Polizei eingetroffen war, fand sie von dem Täter nur noch eine Umhängetasche.

Der unbekannte Fahrgast wird als ungefähr 30-jähriger Mann beschrieben. Zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung trug er ein weißes T-Shirt, eine beige Hose und ein rot-schwarzes Cap.

Hinweise nimmt die Polizei in der Ritterstraße 19-21 oder telefonisch unter (0341) 96 63 42 24 entgegen.

thiko