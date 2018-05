Leipzig

Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen in Leipzig-Gohlis einen Fahrkartenautomaten in Brand gesetzt. Nach Angaben der Polizei wurde in der Blochmannstraße gegen 6 Uhr eine Flasche mit einem noch unbekannten, leicht brennbaren Inhalt in den Ausgabeschacht gelegt und angezündet. Zu einer Explosion kam es nicht.

Auf einer linken Internetplattform haben sich Aktivisten zu der Tat bekannt und bezeichneten sie unter anderem als „Vorgeschmack, falls das Black Triangle geräumt werden sollte.“ Das ehemalige Umspannwerk der Deutschen Bahn AG wird von Linksautonomen besetzt und genutzt. Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs droht die Räumung.

anzi