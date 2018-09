Leipzig

Bei einem Wohnhausbrand in der Silvesternacht 2016/17 in Wahren erlitten mehrere Personen schwerste Verletzungen. Ein 65 Jahre alter Mieter konnte nicht mehr gerettet werden. Er starb drei Wochen später im Krankenhaus. Am Mittwoch ist seinem damaligen Nachbarn aus dem Dachgeschoss, Mario S. (55), der Prozess am Amtsgericht gemacht worden. Das Urteil: zehn Monate Haft auf Bewährung.

„Ich kann mich nicht erinnern, dass ich geraucht habe“, sagt Mario S. gleich zum Auftakt der Verhandlung. Nach seinen Schilderungen ging es an jenem 31. Dezember 2016 in dem Fünfgeschosser in der Stahmelner Straße schon im Laufe des Tages hoch her. Mit Böllern sei im Haus hantiert worden. „Es knallte ständig.“

Aus reiner Vorsicht habe er eine Kanne Wasser auf einen Polsterstuhl im Flur geschüttet, weil dieser schon „knisterte“, berichtet der arbeitslose Chemiefacharbeiter, der seit vielen Jahren von Hartz IV lebt.

Nebel nach dem Nickerchen

Als Mario S. gegen 20.15 Uhr nach einem Nickerchen in seiner Ein-Raum-Wohnung erwachte, „war alles neblig“. Er habe nichts mehr gesehen und geschrien: „Alle raus, es brennt.“ Danach rettete er sich selbst vom Dachgeschoss über eine Feuertreppe in den Hof.

Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr an dem brennenden DDR-Plattenbau herrschte nach den Erinnerungen einer Polizeikommissarin „das reinste Chaos“. Mehrere Rettungswagen und Löschfahrzeuge waren vor Ort. Doch alle der möglichen 20 Zeugen aus dem Haus seien betrunken gewesen. „Es gab keinen, der nüchtern war.“ Aufgrund des „Durcheinanders“, wie auch der damalige Polizei-Einsatzleiter vor Gericht schildert, habe man kaum verwertbare Informationen erhalten und zunächst auch keinen Tatverdacht gehabt.

Keine Böller als Ursache

Erst ein Brandursachenermittler der Kripo stellte in der Folge fest: Weder ein technischer Defekt noch Silvesterraketen oder -böller lösten das verheerende Feuer aus, das einen Mann das Leben kostete.

Staatsanwalt Ronny Duckstein zufolge hatte sich der 65-jährige Bewohner über das Treppenhaus in Sicherheit bringen wollen, brach jedoch zusammen. Er erlitt Verbrennungen dritten Grades, 62 Prozent seiner Körperoberfläche waren betroffen. Er starb am 24. Januar 2017 aufgrund eines septisch-toxischen Multiorganversagens. Zwei weitere Bewohner kamen mit Rauchgasvergiftungen in die Klinik, auch der Angeklagte wurde medizinisch behandelt.

Laut Ursachenermittler brach das Feuer im Zimmer des Angeklagten aus – ausgelöst durch Tabakglut oder eine Kerze. An dem Haus eines privaten Vermieters entstand Schaden in Höhe von 139.000 Euro.

500 Euro für Hinterbliebene

Letztlich spricht das Gericht Mario S. der fahrlässigen Tötung sowie fahrlässigen Brandstiftung schuldig und folgt dem Antrag des Verteidigers Stephan Bonell auf eine zehnmonatige Bewährungsstrafe. Der Staatsanwalt plädiert für ein Jahr. Der Angeklagte soll zudem insgesamt 500 Euro an die beiden Töchter des Verstorbenen zahlen und 80 Sozialstunden leisten. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Von Sabine Kreuz