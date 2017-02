Leipzig. Ein 33-jähriger Mann ist am Dienstagvormittag nach einem Fahrraddiebstahl am Leipziger Hauptbahnhof gestellt worden. Wie die Bundespolizei mitteilte, beobachtete ein Zeuge, wie sich der Mann an einem abgeschlossenen Fahrrad an der Ostseite des Bahnhofs zu schaffen machte. Daraufhin verständigte der Zeuge die Polizei.

Der Verdächtige versuchte daraufhin, mit dem Fahrrad zu entkommen. Auf Höhe des Busbahnhofes konnte er jedoch gestellt werden. Die Polizisten durchsuchten ihn und fanden dabei diverse Stichwaffen sowie Ausweise und Kreditkarten mit fremden Personalien. Der Mann ist bereits polizeibekannt. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls mit Waffen ermittelt.

