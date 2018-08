Leipzig

Bei einem Unfall in Leipzig ist am Sonntagabend ein 27-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt. Nach Informationen der Polizei fuhr der Radler um 16.53 Uhr vom Lene-Voigt-Park auf die Eilenburger Straße. Dabei beachtete er einen 21-jährigen Transporterfahrer nicht, der auf Straße in westlicher Richtung fuhr. Der 27-Jährige wurde von dem Wagen erfasst und sehr schwer verletzt. Der Verunglückte wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem Transporter entstand ein Schaden von 8000 Euro. Auch das Fahrrad wurde beschädigt.

