Fahrradfahrer entreißt 75-jähriger Leipzigerin die Handtasche

Leipzig. Am Mittwochabend kurz nach 19 Uhr ist einer 75-jährigen Frau in der Zwickauer Straße im Leipziger Stadtteil Marienbrunn die Handtasche gestohlen worden. Das teilt die Polizei mit. Die Frau war nach dem Einkaufen auf dem Heimweg, als sie von der Straßenbahnhaltestelle Triftweg zu ihrer Wohnung in der Zwickauer Straße lief. Auf der Höhe des Sandmännchenwegs bemerkte sie einen Fahrradfahrer der sich schnell von hinten näherte. Beim Überholen entriss der Radker der Fußgängerin die Handtasche und fuhr Richtung Rübezahlweg davon.

In der Handtasche befanden sich ungefähr 70 Euro Bargeld, die Kopie des Personalausweises und verschiedene Karten. Die Überfallene, die unverletzt geblieben ist, ließ umgehend ihre EC-Karte sperren und verständigte die Polizei. Zu dem Dieb oder seinem Fahrrad konnte die Frau kaum Angaben machen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die einen dunkel gekleideten Fahrradfahrer eventuell mit ins Gesicht gezogener Kapuze gesehen haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 oder unter (0341) 96 64 66 66 entgegen.

thiko