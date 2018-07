Leipzig

In Leipzig-Gohlis ist ein Fahrradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Ein 62-jähriger Autofahrer war am Dienstag gegen 18.20 Uhr auf der Menckestraße unterwegs und wollte nach links in die Platnerstraße abbiegen. Dabei übersah er einen Radfahrer, der an der Kreuzung stand und erfasste ihn frontal. Der 45-Jährige musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.