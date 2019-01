Leipzig

Eine Fahrradfahrerin hat mit ihrer Fahrweise am Dienstag gegen 15 Uhr auf der Hermann-Liebmann-Straße einen 57-jährigen Busfahrer zu einer Vollbremsung gezwungen. Laut Polizei fuhr die Frau mit ihrem Fahrrad stadtauswärts und scherte plötzlich auf Höhe der Konradstraße nach links aus, um andere Radfahrer zu überholen.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Busfahrer sein Fahrzeug heftig ab. Bei dem Manöver stützten ein zwei Jahre und ein elf Jahre altes Mädchen und verletzten sich leicht. Zu weiteren Untersuchungen wurden sie in eine Leipziger Klinik gebracht. Die Fahrradfahrerin entfernte sich unterdessen vom Ort des Geschehens.

Nach Zeugenaussagen trug die junge Frau eine graue Jacke mit Kapuze. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zur Identität der Frau machen können, wenden sich an die Verkehrspolizeiinspektion Leipzig in der Schongauerstraße 13 oder telefonisch am Tag unter (0341) 25 52 85 1, ansonsten unter (0341) 25 52 91 0.

Von fbu