Leipzig

Ein mutmaßlicher Fahrraddieb ist am Freitagabend in Leipzig auf frischer Tat ertappt worden. Der 35-Jährige aus Stralsund wollte sich nach Angaben der Bundespolizei am Hauptbahnhof mit einem Bolzenschneider an einem Drahtesel zu schaffen machen. Eine Streife, die von der Westhalle in Richtung Kurzzeitparkplatz unterwegs war, konnte das verhindern.

Der Mann behauptete, dass das Rad ihm gehöre. Wie sich jedoch herausstellte, war es bei der Polizei auf einen anderen Eigentümer registriert. Gegen den 35-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet.

Von nöß