Leipzig

Mit Steinen hat ein Unbekannter zwei Fahrschulautos in Leipzig-Grünau beschädigt. Die Inhaberin der Fahrschule wurde in der Nacht zu Dienstag durch laute Geräusche geweckt. Vom Fenster aus sah sie einen Mann, der die Autos bewarf. Die 41-Jährige machte sich bemerkbar woraufhin der Täter flüchtete. Sie Polizei suchte in der Nacht noch den Tatort in der Ratzelstraße nach dem Verdächtigen mit kräftiger Statur und grüner Bomberjacke ab, konnte aber niemanden finden.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Im Zuge der Ermittlungen prüft die Polizei, ob ein Zusammenhang mit einem Graffito besteht, mit welchem ein Anhänger der Fahrschule vor einigen Tagen versehen wurde.

Zeugen, die Hinweise zum Taten geben könne, werden gebeten, sich im Polizeirevier Südwest in der Leipziger Ratzelstraße 222 oder telefonisch unter (0341) 9460 0.

joka