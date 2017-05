Leipzig. Die Feuerwehr Dölzig musste am Samstagabend gegen 22.40 Uhr zu einem Fahrzeugbrand an der Autobahn 9 ausrücken. Laut Autobahnpolizei geriet der Wagen in Höhe der Ausfahrt B 181 in Richtung Günthersdorf in Brand. Die beiden Insassen hatten gerade noch rechtzeitig bemerkt, dass Rauch aus dem Motorraum stieg und konnten sich in Sicherheit bringen.

Durch den Motorbrand, nach ersten Erkenntnissen der Polizei durch Überhitzung, ging schnell der gesamte Pkw in Flammen auf. Gut eine Stunde lang sei die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt gewesen. Von dem Wagen war nichts zu retten.

Die Ausfahrt an der A9 musste über mehrere Stunden gesperrt werden, so die Polizei weiter. Durch die extreme Hitzeentwicklung wurde auch der Asphalt an der Brandstelle in Mitleidenschaft gezogen. Restschäden habe die Autobahnmeisterei am Sonntag ausgebessert. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt.

Von lyn