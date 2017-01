Leipzig. In einer Leipziger Bäckerei im Stadtteil Anger-Crottendorf ist am Dienstagmorgen ein Transporter gestohlen worden. Laut Polizei wollte der 59 Jahre alte Fahrer gegen 5.15 Uhr Waren aus dem Laden in der Zweinaundorfer Straße holen. Dabei ließ er die Schlüssel im geöffneten Fahrzeug liegen.

Das bemerkte offenbar ein Dieb: Ein Unbekannter startete den Wagen der Bäckerei und Konditorei Hachmeister und fuhr davon. Im Transporter lag auch die Zulassung sowie weitere Schlüssel. Der Schaden beläuft sich auf etwa 28.000 Euro.

jhz