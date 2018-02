Fahrzeug vor Leipziger Supermarkt angezündet

Leipzig. In der Leipziger Max-Liebermann-Straße ist in der Nacht zum Dienstag ein Fahrzeug auf einem Supermarktparkplatz angezündet worden. Die Polizei geht davon aus, dass das Fahrzeug entsorgt werden sollte. Nach dem Anruf einer Zeugin trafen die Beamten gegen 00.30 Uhr am brennenden Auto ein, wo die Feuerwehr das Fahrzeug bereits löschte.

Nach Ermittlungen der Beamten stand das Fahrzeug bereits seit November auf dem Parkplatz und hatte seit rund zehn Monaten keine Zulassung mehr. Der Halter konnte zwar ermittelt, aber nicht erreicht werden. Die Polizei vermutet, dass das nicht mehr fahrtüchtige und demolierte Fahrzeug auf dem Parkplatz entsorgt werden sollte. Über die Schadenshöhe konnte die Polizei bislang noch keine Aussagen treffen.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Leipzig-Nord in der Essener Straße 1 in Leipzig oder telefonisch unter (0341) 59 350 zu melden.

dei