Leipzig

Im Fall der getöteten Sophia L. aus Leipzig gibt es weiterhin keine Überstellung des in Spanien inhaftierten Tatverdächtigen nach Deutschland. „Wir haben einen Auslieferungsantrag an die spanischen Behörden gestellt. Wann diesem stattgegeben wird, lässt sich nicht voraussagen“, erklärte Herbert Potzel, leitender Oberstaatsanwalt in Bayreuth, am Dienstag gegenüber LVZ.de. Seiner Erfahrung nach könne das Auslieferungsverfahren auch noch eine Weile andauern, vor allem dann, wenn der Tatverdächtige der Überstellung doch noch widerspreche.

Ebenfalls bisher nicht bei den ermittelnden Behörden in Oberfranken angekommen ist der spanische Autopsie-Bericht des Leichnams. Polizei und Staatsanwaltschaft wissen nur, dass ein DNA-Abgleich der in Nordspanien gefundenen Frauenleiche die Identität von Sophia L. zweifelsfrei nachgewiesen habe. Tag24 hatte am Dienstag mit Verweis auf spanische Medien ausführlich aus dem Bericht zitiert und unter anderem behauptet, Sophia L. sei durch „stumpfe Gewalt“ zu Tode gekommen. Eine Nachfrage von LVZ.de beim zuständigen Gericht in Vitoria-Gasteiz, wo der Leichnam obduziert wird, ergab für diese Angaben bisher keine Bestätigung.

Die 28-jährige Leipziger Studentin Sophia L. wollte am 14. Juni von einem Autohof bei Schkeuditz bis in ihre Heimat nach Bayern trampen. Sie stieg an der Autobahn 9 in einen Lastwagen, danach verlor sich ihre Spur. Familie und Freunde starteten bereits am nächsten tag eine groß angelegte Suchaktion, konnten den Lastwagenfahrer letztlich in Spanien auch telefonisch erreichen.

Dieser behauptete, Sophia L. in Bayern abgesetzt zu haben. Am 21. Juni wurde in Südspanien dann ein 41-Jähriger festgenommen, der laut hiesiger Polizeibehörden im dringenden Verdacht steht, Sophia L. ermordet zu haben. Zudem wurde in Nordspanien, an der nachgewiesenen Fahrtroute des Lkw-Fahrers, einen Frauenleiche entdeckt. Am 29. Juni führte ein DNA-Abgleich mit Gen-Material der vermissten Tramperin, zur Identifizierung der Toten.

Von mpu / Martin Dahms