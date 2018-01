Falsche Ermittler wollen Leipziger Rentnerinnen um ihr Erspartes bringen

Leipzig. Ein falscher Polizist und ein vermeintlicher Staatsanwalt hatten es am Dienstag auf gutgläubige Rentner abgesehen, gerieten jedoch an misstrauische Senioren. Geld erbeuteten sie nicht. Nun ermittelt die richtige Polizei.

In einem ersten Fall erhielt eine 84-jährige Leipzigerin gegen 9 Uhr einen Anruf eines Mannes, der vorgab ein Polizeibeamter namens „Andreas Neumann“ zu sein. Mit mecklenburger Dialekt erklärte er der Frau, die Polizei sei einem Verbrecherring auf den Spuren. Sie solle mit ihren Sparbüchern zur Sparkasse gehen. Da die Seniorin ihm nicht traute, verband der Anrufer sie mit einem weiteren Mann. Dieser stellte sich als „Staatsanwalt Dr. Fischer“ vor.

Der Betrüger verlangte von ihr, sie solle alles Geld abheben, außerdem fragte er nach Geld und Schmuck in der Wohnung. Er bedrängte die Frau und hielt ihr vor, die Ermittlungen durcheinander zu bringen. Die 84-Jährige vertraute sich jedoch einer Nachbarin an. Statt zur Sparkasse ging es zu einem weiteren Nachbarn. Dieser gab der Rentnerin die Nummer des zuständigen Polizeireviers. Dank der Hilfe ihrer Nachbarn kam es zu keiner Übergabe an die Betrüger.

83-Jährige legt auf und wählt den Notruf

Gegen 11.30 Uhr versuchten es die Täter bei einer 83-Jährigen. Erneut rief ein vermeintlicher Beamter namens Neumann an. Auch die Geschichte ähnelte sich. Die Seniorin sollte ebenfalls Geld abheben und es zur Abholung bereithalten. Etwa eine Stunde später rief ein „Staatsanwalt Fischer“ an. Er erkundigte sich, ob sie der Aufforderung des „Polizisten“ bereits nachgekommen sei. Sie legte auf.

Der „Staatsanwalt“ telefonierte kurz darauf nochmals mit ihr und drohte mit Strafe, würde sie der Polizei nicht helfen. Da der Seniorin der Tonfall des Anrufers nicht gefiel, legte sie auf. Beim nächsten Klingeln drückte sie die Nummer einfach weg und wählte den Notruf.

Nun ermittelt in beiden Fällen die Kriminalpolizei. Wiederholt warnte die Polizei, bei Anrufen solcher Art skeptisch zu sein. Immer wieder kam es in der Vergangenheit zu ähnlich gelagerten Betrugsfällen.

joka