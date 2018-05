Nach dem Mord auf dem Pferdehof in Leipzig-Knauthain wird der Fall gegen die Lebenspartnerin des Killers ab 24. Mai am Landgericht noch mal aufgerollt. Grund: Silva M. (38) hatte Berufung gegen das Urteil von 2017 eingelegt. Wegen Betruges sollte sie zwei Jahre und drei Monate in Haft.