Falsche Polizisten zocken immer mehr Rentner in Leipzig ab

Leipzig. Es war am vergangenen Dienstag gegen 16 Uhr, als es bei einer 88-Jährigen in der Corinthstraße in Leipzig-Gohlis klingelte. Ein Mann in Zivil zeigte einen „Dienstausweis“ der Polizei und behauptete, dass er Falschgeld überprüfen müsse. Die überrumpelte Seniorin gewährte dem falschen „Beamten“ Einlass in ihre Wohnung. Am Ende war sie mehrere hundert Euro los – und einer neuen Betrugsmasche aufgesessen, mit der Kriminelle seit Wochen Geld oder Schmuck von Rentnern in Leipzig ergaunern.

Der Schaden geht nach Polizeiangaben inzwischen in die tausende Euro. Alleine im Januar habe es sechs solcher Fälle im Stadtgebiet gegeben, im Dezember zwei, so Polizeisprecherin Birgit Höhn am Donnerstag auf Nachfrage von LVZ.de. Mindestens drei Fälle waren es in den Monaten zuvor. Beim bislang schwersten Fall Anfang November erleichterten Betrüger eine 75-Jährige in Connewitz um einen fünfstelligen Geldbetrag. Die Frau holte das Geld von der Bank und warf es – wie gefordert „zur Überprüfung“ – aus dem Fenster. Dort sammelten es zwei angebliche Mitarbeiter des Landeskriminalamts (LKA) auf und verschwanden.

Offenbar Mehrfach-Täter am Werk

Die falschen Polizisten, die sich mit unechten Dienstausweisen Vertrauen erschleichen, bereiten der Kripo zunehmend Sorge. In der Regel sind die Opfer weiblich und hochbetagt. Die älteste betrogene Seniorin war 94 Jahre alt. „Die Opfer können häufig nur noch schlecht sehen und werden von den Tätern an der Tür oder am Telefon regelrecht bedrängt und unter Druck gesetzt“, berichtet Höhn.

Die Polizei warnt jedoch eindringlich davor, Beamte in Zivil, die unangekündigt an der Tür klingeln, in die Wohnung zu lassen. Es sei nicht auszuschließen, dass derzeit mehrere Täter und auch Trittbrettfahrer am Werk seien. Zumindest bei den jüngsten Fällen handelte es sich aber offenbar um denselben Täter. „Die Beschreibung stimmt überein“, so Höhn. Der Mann vom Dienstag war etwa 50 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank, hatte kurze dunkelbraune Haare, ein gepflegtes Äußeres und sprach akzentfrei Deutsch. Bekleidet war der Betrüger mit einer dunklen Stoffhose sowie einer dunklen Stoffjacke.

Fünf Tipps der Polizei gegen Betrüger

Bislang konnte keiner der falschen Ordnungshüter auf frischer Tat erwischt werden. Als Senioren die Polizei alarmiertem, war der Betrüger meist schon verschwunden. Auch als Mitarbeiter vom Sozialamt, der Wasserwerke oder der Fürsorge gaben sich die Täter zuletzt aus. Ende Januar bedrängte auch ein „Staatsanwalt Dr. Fischer“ Senioren am Telefon. Es gehe um die Aufklärung eines „Verbrecherrings“. Statt wie aufgefordert mit ihren Sparbüchern zur Sparkasse zu gehen, wurden die Opfer misstrauisch und informierten Nachbarn beziehungsweise die Polizei. Der fehlt bislang noch eine heiße Spur. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, so Sprecherin Höhn.

Die Polizei gibt älteren Menschen fünf Ratschläge, wie sie sich vor der neuen Betrugsmasche schützen können. Sie richten sich auch an Verwandte und Bekannte, um Senioren dafür zu sensibilisieren.

Die Ratschläge der Polizei 1. Kein Polizist oder Beamter in Zivil sollte einfach so in die Wohnung gelassen werden. 2. Niemals Geld oder Schmuck – auch nicht auf Nachdruck – herausgeben. 3. Die Person an der Tür vertrösten und dabei immer die Tür schließen. Sonst können die Betrüger in die Wohnung gelangen, vor allem, wenn man gebeten wird, etwas zu holen. 4. Bei Misstrauen Verwandte, Nachbarn oder Personen des Vertrauens hinzuziehen. 5. Im Zweifel den Polizei-Notruf 110 wählen oder beim nächsten Revier erkundigen, ob alles seine Richtigkeit hat.

Von Robert Nößler