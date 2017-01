Leipzig. Er wolle nur den Fernseher neu einstellen, gab ein Unbekannter am Montagmittag an der Wohnungstür einer 89-Jährigen an. Nach Angaben der Polizei drängelte er sich ohne Befugnis in den Flur der Dame und forderte die Bewohnerin auf, das Gerät anzuschalten und die Belegpapiere der Fernsehgebühren vorzuzeigen.

Die 89-Jährige holte daraufhin Kontoauszüge aus einer Geldkassette im Schlafzimmer und übergab sie dem Unbekannten. Der forderte die Frau dann auf, ins Bad zu gehen und in die Wanne zu steigen. Er drehte den Wasserhahn des Waschbeckens auf und gab vor, im Keller etwas nachsehen zu müssen.

Nach einigen Minuten stieg die Bewohnerin aus der Wanne, drehte den Wasserhahn zu und suchte sowohl in ihrer Wohnung als auch im Keller nach dem Mann. Der war allerdings verschwunden und wie die Damen wenig später feststellen musste auch ein Umschlag mit einer vierstelligen Geldsumme. Die Dame verständigte die Polizei und erstattete Anzeige.

Die Bestohlene beschreibt den Betrüger als 40 bis 45 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er trug volles, kurzes, dunkles Haar sowie lange dunkle Oberbekleidung. Er sprach akzentfrei Deutsch.

