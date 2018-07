Leipzig

Am Donnerstag hat in mindestens sechs Fällen ein falscher Kommissar versucht, Senioren in Leipzig zu betrügen. Nach Polizeiangaben gab sich der Anrufer als „Kommissar Schwarz“ aus. Er rief die 78 bis 82 Jahre alten Opfer an und befragte sie zu ihrer Vermögenssituation und ihrem Banking-Verhalten. Als Grund gab er vermehrte Einbrüche in den jeweiligen Wohnvierteln an.

In drei Fällen gingen die Angerufenen nicht auf den angeblichen Polizisten ein und legten auf. Eine 78-Jährige sagte, dass sie nicht sehr viel Geld besitze, worauf der angebliche Kommissar auflegte. Ein 80-Jähriger beantwortete die Fragen von Kommissar Schwarz. Später wurde der Senior stutzig und rief die Polizei per Notruf.

Die Beamten sagten ihm, er solle niemanden ins Haus lassen. Kurz darauf standen zwei Männer vor der Tür, die angeblich von Kommissar kamen und sagten, sich noch kurz im Umfeld der Wohnung aufzuhalten. Dann verschwanden sie, weil sie wohl mitbekommen hatten, dass der Enkel des 80-Jährigen gekommen war. In allen Fällen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Amtsanmaßung und versuchten Betrugs.

ThTh