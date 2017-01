Leipzig. Ein Unbekannter hat am Sonntag eine Mitarbeiterin einer Bäckerei überrumpelt und die Tageseinnahmen des Ladens gestohlen. Der Mann betrat gegen 17.10 Uhr telefonierend die Filiale in der Bornaischen Straße Ecke Stockartstraße, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei sprach er deutlich den Namen der Filialleiterin aus. Gegenüber einer 27 Jahre alten Mitarbeiterin gab er vor, Polizist zu sein und wegen eines Falls von vor einem halben Jahr zu kommen. Da es im Sommer tatsächlich einen Diebstahl gegeben hatte, glaubte die 27-Jährige dem Unbekannten und fragte weder nach einem Dienstausweis, noch merkte sie sich den Namen des Unbekannten.

Anschließend erklärte der Mann, die Tageseinnahmen mitnehmen zu müssen, da die Scheine markiert seien. Er wollte eine Bescheinigung aus seinem Wagen holen, kehrte aber nicht zurück.

Der Mann wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Er soll eine Brille mit dünnem Metallrahmen, eine bunt gestreifte Wollmütze, eine orangefarbene Jacke und eine blaue Jeanshose getragen haben. Außerdem hatte er eine orangefarbene Mappe mit Gummiband dabei.

Die Polizei sucht nun nach dem Unbekannten. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder sich zur Tatzeit in der Bäckerei aufgehalten haben, melden sich bei der Leipziger Polizei in der Richard-Lehmann-Straße 19 oder telefonisch unter (0341) 30 30 100.

jhz