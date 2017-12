Falscher Polizist identifiziert 50-Euro-Scheine als Falschgeld und stiehlt diese

Leipzig. Eine 83-Jährige ist am Dienstag auf einen Trickbetrüger hereingefallen. Dieser stahl ihr 100 Euro. Als die Dame vom Einkaufen zu ihrer Wohnung in der Dessauer Straße in Leipzig- Eutritzsch zurückkam, begegnete sie einem Mann, der ihr half ihren Korb ins Haus zu tragen, so die Polizei. Dann verabschiedete sich der Mann und gab an einen Hausbewohner zu besuchen.

Kurz darauf klingelte er bei der 83-Jährigen und erzählte ihr, er sei ein Vertreter der Fürsorge. Als die Frau erklärte, dass sie keine Hilfe benötigte, gab der Mann sich als Polizist aus. Auf einem kurz gezeigten Ausweis ohne Bild war der Wortbeginn „Kriminal…“ zu lesen. Dies überzeugte die Frau.

Der falsche Beamte sagte, es sei Falschgeld im Umlauf und er müsse das Bargeld der Dame prüfen. Der Unbekannte identifizierte zwei 50-Euro-Scheine als falsch und verschwand.

Die 83-Jährige informierte die Polizei und erstattete Anzeige. Den Täter beschreibt sie als 40 bis 50-jährigen Mann, der ungefähr 1,75 Meter groß war. Er habe eine untersetzte Figur und war mit einem dunkelblauen Kurzmantel bekleidet. Er trug dazu eine dunkelblaue Wollmütze ohne Bommel.

