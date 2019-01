Leipzig

Ein unbekannter Mann hat am Sonntag zwischen 21.40 und 22.10 Uhr mehrere Anwohner in Knautkleeberg-Knauthain und Hartmannsdorf-Knautnaundorf kontaktiert und sich als Polizist ausgegeben. In drei Fällen wendeten sich die Angerufenen daraufhin an die richtige Polizei.

Im ersten Fall erzählte der unbekannte Anrufer von einem angeblichen Raubüberfall in der Nähe, bei dem die Räuber das Haus des Angerufenen fotografiert hätten. Im zweiten Fall soll ein Einbruch in der Nähe stattgefunden haben, bei dem Einbrecher es auf das Haus des Kontaktierten abgesehen haben sollen. Im dritten Fall informierte der vermeintliche Polizist, dass bei einer rumänischen Diebesbande Adressliste gefunden wurde, auf der der Angerufene stehen würde.

Der falsche Polizist erkundigte sich in allen drei Fällen nach Wertgegenständen und wollte einen persönlichen Termin vereinbaren oder direkt vorbeikommen. Um seine Glaubwürdigkeit zu untermauern, bot er an, den Anruf an einen zuständigen Kriminalbeamten weiterzuleiten.

Die Polizei warnt regelmäßig vor betrügerischen Anrufen und ähnlichen Maschen.

Von fbu