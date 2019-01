Leipzig

Erfolg für die Leipziger Polizei: Die groß angelegte Fahndung vom 19. Dezember 2018 nach einem falschen Polizisten hat wohl zur Lösung eines Betrugsfalls geführt. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig mitteilt, stellte sich ein 45-jähriger Tatverdächtiger in Flöha bei Chemnitz. Vorher seien bereits mehrere Hinweise zu seiner Person bei der Kriminalpolizei in Leipzig eingegangen.

Als falscher Polizist getarnt soll der Verdächtige unter anderem am 29. September 2017 in Leipzig-Möckern einen heute 89-jährigen Mann an seiner Wohnungstür angesprochen und eine Geldkarte sowie die dazugehörige PIN-Nummer erbeutet haben. Im Anschluss hob er einen vierstelligen Betrag vom Konto des Opfers ab. Die Ermittler in Leipzig versuchen nun alle Straftaten, die der 45-Jährige verübt haben soll, zusammen zu tragen und ein Sammelverfahren zu erwirken. Momentan umfasst der Tatvorwurf etwa 15 Akten, darunter auch eine aus dem Jahr 2015.

Die Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig bedankt sich bei allen, die in dieser Fahndung unterstützend mitgewirkt haben.

Von fbu