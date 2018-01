Falscher Polizist stiehlt über 1000 Euro von Leipziger Rentnerinnen

Leipzig. Die Polizei sucht nach einem Trickbetrüger, der mehrere Rentnerinnen um ihre Geld gebracht hat. Betroffen waren nach Angaben der Beamten drei Frau im Alter von 82, 90 und 94 Jahren. Der Betrüger hatte sich demnach als Polizist ausgegeben und dadurch Zutritt zu den Wohnungen erhalten. Gegenüber den Opfern gab er an, dass dort eingebrochen und Geld gestohlen wurde. Jeweils im Beisein der Frauen durchsuchte der Mann die jeweiligen Wohnungen auf angebliche Spuren, dabei entwendete er in zwei Fällen Geld – einmal in Höhe einer vierstelligen, in einem anderen Fall in Höhe einer dreistelligen Summe.

Die Fälle ereigneten sich alle am vergangenen Montag. Der erste um 12.30 Uhr in der Dornberger Straße in Volkmarsdorf, der nächste um 13.45 Uhr in der Fritz-Siemon-Straße in Schönefeld und ein weiterer in der Rudi-Opitz-Straße in Gohlis. Kripobeamte haben gegen den falschen Polizisten Ermittlungen wegen Diebstahls in Tateinheit mit Amtsanmaßung aufgenommen.

Laut Polizei handelt es sich bei dem Täter um einen etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann, der rund 1,80 Meter groß und schlank ist. Außerdem spricht er hochdeutsch und trug eine schwarze Hose, eine glänzende schwarze Jacke sowie eine Mütze.

luc