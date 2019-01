Leipzig

Getarnt als Wartungstechniker hat ein Mann am Samstagabend versucht, ein Kombidruckgerät aus einem Pflegeheim in Leipzig-Schönefeld zu entwenden. Wie die Polizei mitteilt, betrat der Mann die Einrichtung gegen 18.15 Uhr und behauptete, das Gerät zu Wartungszwecken abholen zu wollen.

Mitarbeiterinnen des Pflegeheims wiesen ihn darauf hin, dass kein Auftrag vorliegen würde. Der Mann erwiderte, dass der entsprechende Termin schon am Vortag gewesen sei, er es an diesem Tag aber nicht geschafft hätte. Nach einer kurzen Rückkehr zu seinem Wagen machte er sich an dem Gerät zu schaffen, schob es vom Arbeitsplatz und riss die Kabel heraus. Dabei wurde auch der Kabelschacht beschädigt.

Eine Mitarbeiterin informierte die Polizei, woraufhin sich der Mann in sein Fahrzeug setzte und verschwand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen versuchten Diebstahls aufgenommen.

von CN