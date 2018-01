Falscher Wasserwerkemitarbeiter raubt 75-Jährigen in Leipzig aus

Leipzig. Ein 75-Jähriger ist am Dienstagabend in der Erich-Zeigner-Allee in Leipzig von einem vermeintlichen Mitarbeiter der Wasserwerke ausgeraubt worden. Auch der Sohn des Plagwitzers konnte den Täter nicht aufhalten, so die Polizei. Der Eindringling täuschte an der Wohnungstür des 75-Jährigen vor, er wolle den Wasserzählerstand ablesen. Als er den Mann in ein Gespräch verwickelte, gelangte der Täter in einem unachtsamen Moment in die Wohnung. Er lief zielgerichtet auf einen Schrank zu. Vom Sohn des Geschädigten konnte der Dieb nicht aufgehalten werden. Der Unbekannte stieß den 48-Jähirgen zu Boden und stahl eine Geldkassette mit mehreren EC-Karten sowie einem niedrigen Bargeldbetrag.

Anschließend floh der Betrüger aus der Wohnung in Richtung Antonienstraße. Verletzt wurde niemand. Der Täter hatte schwarze Haare, war kräftig gebaut und trug einen Aktenkoffer, so die Angaben der Beamten.

Zeugen werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Südwest in der Ratzelstraße 222 oder unter (0341) 94 600 zu melden.

dei