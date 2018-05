Leipzig

Ein Fan des Drittligisten FC Hansa Rostock ist am Samstag in Berlin von einem Unterstützer von RB Leipzig angegriffen und verletzt worden. Wie die Bundespolizei erklärte, gerieten die beiden Männer um 21 Uhr am Hauptbahnhof in Streit. „Dieser eskalierte, als ein 37-jähriger Leipzig-Fan einen gegnerischen Rostock-Fan mit einer Bierflasche bewarf. Der 24-Jährige wurde am Hinterkopf getroffen und erlitt eine Platzwunde“, heißt es im Bericht der Beamten.

Anschließend hätten andere Rostocker Fans den RBL-Unterstützer durch den Bahnhof verfolgt und hätten ihn ebenfalls mit einer Flasche beworfen, die den 37-Jährigen allerdings verfehlte. Die Bundespolizisten beendeten schließlich den Disput.

Der verletzte 24-jährige Hansa-Fan musste vor Ort ärztlich behandelt werden, so die Angaben weiter. Die Bundespolizei hat gegen den Täter aus Leipzig inzwischen einen Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Der RB-Fan wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

RB Leipzig war am Samstag zum letzten Saisonspiel in Berlin bei Hertha BSC zu Gast, die Rostocker spielten beim Chemnitzer FC und kamen auf der Rückreise auch durch die Hauptstadt.

Von mpu