Leipzig

Verkehrschaos in Leipzig-Kleinzschocher: Im Feierabendverkehr sind am Donnerstag zwei Autos zusammengestoßen. Die Dieskaustraße musste deswegen zeitweise gesperrt werden, wie die Polizei am Abend zu LVZ.de sagte. Demnach sei ein Mensch bei dem Unfall leicht verletzt worden.

Die Einschränkungen gab es zwischen Rolf-Axen- und Windorfer Straße, auch für Busse und Straßenbahnen war kein Durchkommen mehr. Davon war laut Leipziger Verkehrsbetrieben die Linie 3 ab Adler betroffen – doch auch der Schienenersatzverkehr konnte wegen der Sperrung nicht mehr fahren. Einzelne Fahrten fielen aus, teilten die LVB mit.

Von jhz