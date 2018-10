Leipzig

Ein Diebstahl am Leipziger Hauptbahnhof hat für eine 18-Jährige im Gefängnis geendet. Die Frau sei am Wochenende erwischt worden, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass die Täterin bereits per Haftbefehl vom Leipziger Amtsgericht gesucht worden war.

Die 18-Jährige soll mehrere Diebstähle und andere Straftaten begangen haben. Sie wurde nach Chemnitz ins Gefängnis gebracht und wartet nun auf ihre Hauptverhandlung. Zu dieser war sie zuvor nicht erschienen, hieß es.

Von jhz